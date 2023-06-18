الخضر بالقميص “الأخضر” أمام أوغندا

سيرتدي لاعبو المنتخب الوطني، القميص الأخضر، في مباراتهم المرتقبة عصر اليوم الأحد، أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الرسمي. بأن الاجتماع التقني الذي جرى سهرة أمس، أسفر عن ارتداء العناصر الوطنية، لقميص وتبان أخضر.

كما أوضحت “الفاف” في المقابل، بأن منافس الخضر، سيدخل المباراة المبرمجة بداية من الساعة الـ 16:00، بقميص أصفر وتبان أسود.