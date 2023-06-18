الخضر عازمون على مواصلة سلسلة الانتصارات

يلتقي عصر اليوم الأحد، المنتخب الوطني، بنظيره الأوغندي، على ملعب “جابوما” بالكاميرون، في لقاء بأهداف متباينة بين المنتخبين.

ويسعى الخضر، في المباراة التي ستنطلق بداية من الساعة الـ 16:00، ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. عن خطف انتصار معنوي، سيكون الخامس تواليا، بعد ضمانهم التأهل مسبقا.

غير أن المنافس الأوغندي. الذي يحتل وصافة المجموعة السادسة، مناصفة مع تنزانيا برصيد 4 نقاط لكل منهما، يبحث عن فوز يحيي آماله، في إنهاء المنافسة كأحسن صاحب مركز ثاني، لضمان تأهله.

ومن المؤكد أن مباراة اليوم التي تعتبر شكلية للمنتخب، ستشهد منح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد. من أجل المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، مثلما أكده الناخب الوطني جمال بلماضي.