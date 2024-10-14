“الخضر” على بعد 90 دقيقة من الـ “كان”

يحلُّ عصر اليوم الاثنين، المنتخب الوطني، ضيفا ثقيلا على مُضيفه الطوغولي، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2024.

ويدخل رفقاء القائد رياض محرز، المواجهة التي سيحتضنها ملعب “كيغي” بالعاصمة الطوغولية “لومي” بداية من الساعة 17:00، بمعنويات في السحاب. بعد الفوز الكاسح الخميس الفارط، أمام ذات المنافس، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بملعب 19 ماي 56 بعنابة، ضمن الجولة الـ 3.

ويتصدر “المحاربون” المجموعة الخامسة من التصفيات، برصيد 9 نقاط، وعلى بعد 5 نقاط كاملة من الوصيف غينيا الاستوائية، بينما يتواجد الطوغو، في المركز الثالث بنقطتين وليبيريا في المركز الأخير، بنقطة وحيدة.

وأمام المعطيات الحالية، فإن المنتخب الوطني. سيكون بحاجة إلى تعادل فقط. من أجل حسم احدى تأشيرتي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025. بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر. بين ليبيريا وغينيا الاستوائية.

ومن الناحية الفنية، ستفتقد التشكيلة الوطنية. لخدمات الثنائي خوان حجام ومحمد فارسي، الذي تمّ اعفاؤه من سفرية “لومي” بسبب الإصابة.

فيما يرتقب أن يجري الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. بعض التغييرات في تشكيلته الأساسية، مقارنة بلقاء الذهاب، من خلال منح الفرصة لبعض العناصر. في صورة بوداوي وعمورة وغويري، المرشحون بقوة للتواجد في التشكيلة الأساسية.