فارسي ثاني لاعب يغادر “الخضر” بسبب الإصابة

أُعفي اللاعب الدولي الجزائري، محمد فارسي، من سفرية “الخضر” اليوم السبت نحو العاصمة الطوغولية “لومي” بسبب معاناته من إصابة.

وغادر وفد “الخضر” ظهر اليوم السبت، نحو “لومي” تحسبا لملاقاة المضيف منتخب الطوغو، بعد غدٍ الاثنين، برسم الجولة الـ 4 من تصفيات “كان” 2025.

وكشفت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن مدافع كولومبوس كرو الكندي. تعرض لإصابة في تدريبات أمس الجمعة، نتيجة احتكاك مع أحد زملائه.

كما أشارت إلى أن فارسي، الذي قدم تمريرة الهدف الخامس في مرمى الطوغو، سهرة أول أمس، سيغيب رسميا عن مباراة العودة المقررة بعد 48 ساعة من الآن.

مبرزة في الأخير، بأنه سيتعين على اللاعب الخضوع لفحوصات طبية معمقة، ليكون بذلك، فارسي، ثاني لاعب يعفى من سفرية الطوغو. بعد خوان حجام، الذي غادر تربص عنابة أمس الجمعة.