الخضر لكرة اليد في مهمة صعبة أمام أبطال العالم

يدشّن مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد، مشواره في مونديال 2025، الذي تستضيفه كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج، في الفترة ما بين الـ 14 جانفي الحالي والـ 2 فيفري المقبل، بمواجهة صعبة أمام منتخب الدنمارك.

وسيلتقي “الخضر” بالدنمارك، بقاعة “جيسكي بنك بوكسن” بمدينة هرنينغ، الدنمارك بداية من الساعة 20:30.

وتأمل العناصر الوطنية في البصم على بداية موفقة في المحفل العالمي. بالرغم من أن المهمة ستكون صعبة للغاية، أمام حامل اللقب في آخر 3 دورات، وأحد أبرز المرشحين للتتويج بالنسخة الحالية.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، سيلاقي في الجولة الثانية منتخب ايطاليا هذا الخميس. قبل اختتام الدور التمهيدي بمواجهة تونس، السبت القادم 18 جانفي الجاري.

وتم توزيع المنتخبات الـ 32 المشاركة في مونديال 2025 على 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى للدور الرئيسي. بينما تلعب المنتخبات الأخرى منافسة كأس الرئيس.