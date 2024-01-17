الخضر لكرة اليد يدشنون الـ “كان” بانتصار صعب

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد، فوزا صعبا على نظيره الغابوني في افتتاح لقاءاته في نهائيات بطولة إفريقيا، الجارية وقائعها بمصر في الفترة الممتدة من 17 إلى 27 جانفي 2024.

وفاز الخضر بواقع 31-27 في افتتاح مشوارهم في المجموعة الـ 3 للطبعة الـ 26 من البطولة القارية، التي تضم أيضا المغرب وليبيا. بعدما كان الشوط الأول قد انتهى أيضا لصالحهم بنتيجة 16-12. وتوّج لاعب المنتخب الوطني، مصطفى صدوق، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي. فيما يحول صاحبا المركزين الثالث والرابع للعب منافسة كأس الرئيس.

ويقتطع المنتخب المتوج بلقب هذه النسخة الـ26 تأشيرة التأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

فيما يخوض منشط النهائي دورة تأهيلية في شهر مارس المقبل، لاقتطاع ثاني تأشيرة إفريقية في الألعاب الأولمبية.

بينما سيمثل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في البطولة الإفريقية، القارة السمراء في كأس العالم 2025 المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج.