الخضر يتراجعون إلى المركز الـ 7 إفريقيا !

يرتقب أن يخسر المنتخب الوطني 13 مركزا، في تصنيف “الفيفا” الجديد، المقرر صدوره نهاية شهر فيفري الجاري.

وبصم الخضر على مشاركة مخيبة في كأس أمم إفريقيا، التي اختتمت أمس الأحد. بتتويج البلد المضيف كوت ديفوار، بخروجهم من دور المجموعات بتعادلين وهزيمة.

وهي المشاركة التي جعلت رفقاء القائد رياض محرز، يتراجعون إلى المركز الـ 7 إفريقيا، بعدما كانوا يتواجدون في المركز الـ 4، قبل انطلاق نهائيات ساحل العاج.

وحسب موقع “فوتبال رانكينغ” المختص في تصنيف المنتخبات، فإن المنتخب الوطني، سيخسر 13 مركزا في التصنيف الجديد، مما يكلفه التراجع إلى المركز الـ 43 عالميا.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن رصيد الخضر الجديد، سيكون 1481.29، بعدما كان في التصنيف السابق 1520.26، أي بخسارة 38.97 نقطة.