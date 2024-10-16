“الخضر” يتقدمون بـ 3 مراكز في تصنيف “الفيفا”

يُنتظر أن يتقدم المنتخب الوطني، بـ 3 مراكز في تصنيف “الفيفا” الجديد، المقرر صدوره يوم الخميس الـ 24 أكتوبر الجاري.

وحسب موقع “فوتبال رانكينغ” المختص في تصنيف المنتخبات، فإن أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، نجحوا خلال فترة التوقف الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، في حصد 10.90 نقطة إضافة.

وجاء ذلك، عقب الفوز ذهابا (5-1) وإيابا (0-1) على الطوغو. برسم الجولتين الـ 3 والـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وأبرز ذات المصدر، بأن رصيد “الخضر” سيرتفع إلى 1496.93 نقطة. بعدما كان في آخر تصنيف لـ”الفيفا” في حدود 1474.13.

وبالتالي، فإن المنتخب الوطني، الذي ضمن رسميا تأهله إلى “كان” 2025 قبل جولتين عن نهاية التصفيات، سيصعد خلال التصنيف المرتقب بعد 10 من الآن. إلى المركز الـ 38 عالميا، بعدما كان في المركز 41.

وبذلك نجح “المحاربون” في دخول “التوب5” إفريقيا، بعدما باتوا في المركز الخامس. مستغلين تراجع كل من كوت ديفوار بـ 7 مراتب (فوز وهزيمة أمام سيراليون)، وتونس بـ 11 مركزا (هزيمة وتعادل أمام الرأس الأخضر).