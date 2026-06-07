“الخضر” يخوضون آخر حصة تدريبية قبل سفرية أمريكا

خاضت عناصر المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الأحد، آخر حصة تدريبية بأرض الوطن، قبل السفرية المرتقبة مساءً نحو مدينة كانساس سيتي الأمريكية، تحسبا لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني، قد باشر تربصه تحضيرا للمحفل العالمي يوم الاثنين الـ 25 ماي الماضي. وتخللته مباراة ودية يوم الـ 3 جوان الجاري أمام هولندا، بمدينة روتردام. ومن المرتقب أن تغادر التشكيلة الوطنية. مطار هواري بومدين، عبر رحلة خاصة باتجاه مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بداية من الساعة 17:00. وسيخوض رفقاء القائد رياض محرز، غدا الاثنين، أول حصة تدريبية بالأراضي الأمريكية. وذلك، قبل 48 ساعة فقط عن ثاني وآخر الوديات. أمام منتخب بوليفيا.

ويدشن “الخضر” المحفل العالمي يوم الـ 17 جوان، بمواجهة قوية أمام الأرجنتين، ضمن المجموعة الـ 10، قبل ملاقاة الأردن والنمسا، يومي الـ 23 والـ 28 من الشهر ذاته.

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