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الخضر يخوضون تربصهم المقبل في شهر رمضان

الرياضة
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الخضر يخوضون تربصهم المقبل في شهر رمضان
بقلم كريم.تيغرمت

سيدخل المنتخب الوطني لكرة القدم، تربصه التحضيري المقبل، تحسبا لوديتي الرأس الأخضر، والبرتغال، خلال شهر رمضان الداخل.

حيث حدد الطاقم الفني الوطني، موعد انطلاق تربص الخضر المقبل، في الـ 27 ماي الجاري، والذي يتزامن مع شهر رمضان.

وسيحضر هذا التربص، معظم اللاعبين المحترفين، بالنظر لإنتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم الأوروبية، أين سيحضرون لوديتي الرأس الأخضر، والبرتغال.

ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني رابح ماجر، عن قائمة المعنيين بهذا التربص، والتي ستشهد بعض المفاجآت حسب ماجر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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