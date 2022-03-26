“الخضر” يدخلون أجواء “معركة الحسم”

قال إن تركيز اللاعبين منصب على مباراة الإياب، بلماضي:

“لم نتأهل بعد.. ربحنا المعركة الأولى والثانية ستكون صعبة”

قال الناخب الوطني، جمال بلماضي، إن المنتخب تمكن من الفوز بالمعركة الأولى في الكاميرون، وتنتظره معركة ثانية صعبة في الجزائر.

وأكد بلماضي، عقب وصول المنتخب الجزائري قادما من الكاميرون، إن التأهل إلى “المونديال” لم يحسم بعد، وهو الأمر الذي يدركه اللاعبون جيدا، وقال الناخب الوطني في هذا السياق: “اللاعبون سعداء جدا بالفوز المحقق في دولا، لكنهم في نفس الوقت يدركون أنه لا زالت أمامنا مباراة مهمة جدا، وهم يركزون عليها جيدا”.

وأضاف الناخب الوطني متحدثا عن مباراة الثلاثاء: “نعلم بأن المنتخب الكاميرون، سيتنقل من أجل الفوز في الجزائر، مثلما تمكنا نحن من الفوز عليهم في ملعبهم.. منتخب الكاميرون ليس منتخبا سهلا، ولديه الخبرة والمستوى والفرديات”.

وعن غياب المدافع رامي بن سبعيني عن مباراة الإياب أمام الكاميرون، عقب تلقيه الإنذار في مباراة، أول أمس، قال بلماضي: “بن سبعيني لاعب مهم، ولكن لدينا مجموعة، وليس فرديات فقط، وإن شاء الله اللاعب الذي سيعوّضه سيكون في المستوى”.

كما أثنى بلماضي مجددا على هداف “الخضر”، إسلام سليماني، بعد توقيعه هدف “الفوز في ملعب “دوالا”، وقال الناخب الوطني: “سليماني يحب التحديات، وهو رمز للعمل الجاد والروح القتالية وحب المنتخب، ودائما لديه رغبة كبيرة في تقديم الأفضل، ومن جانبنا سندعمه دائما، وإن شاء الله يحطّم رقم أفضل هداف في تصفيات المونديال في إفريقيا، خلال مباراة الثلاثاء”.

وأشاد مهندس “النجمة الثانية” لـ “الخضر”، بالمجهودات التي بذلها أنصار المنتخب، في سبيل مساندته في لقاء الذهاب أمام الكاميرون: “نشكر الأنصار الذين تنقلوا إلى دوالا، والذين تعبوا كثيرا، والحمد لله أننا تمكنا من إدخال الفرحة إلى قلوبهم، وأقول لكل أنصار المنتخب ربي يفرحنا ويفرح البلاد”.

عمارة: “وضعنا قدما في المونديال.. والتحكيم كان جيدا على العموم”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، عقب عودة “الخضر” من الكاميرون، تحسبا لمباراة الإياب المرتقبة هذا الثلاثاء، أن التحكيم في موقعة “جابوما” كان جيدا على العموم، وأضاف رئيس “الفاف” في حديثه عن التحكيم: “ما عدا بعض القرارات التي قد لا تعجبنا، على العموم التحكيم كان جيدا”.

وتابع عمارة: “أصبحنا نتخوف من كل حكم يتم تعيينه لإدارة مباراة المنتخب، ويجب أن نزيح الضغط عن أنفسنا وعن اللاعبين، وأي حكم لديه في مسيرته سلبيات مع منتخبنا أو مع أي منتخب آخر، لذلك لا يجب أن نتسرع في كل مرة بإصدار أحكام سلبية حول الحكام”.

وأكد رئيس “الفاف” أن الفوز المحقق على الكاميرون في ملعبه، هو ثمرة عمل كبير تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن المنتخب وضع قدما في “مونديال” قطر بعدما تمكن من الوقوف في المكان الذي سقط فيه، قبل أن يشدّد في الأخير على ضرورة التركيز جيدا على مباراة الإياب المرتقبة هذا الثلاثاء من أجل حسم تأشيرة المرور إلى المونديال”.

مجانية الدخول إلى ملعب “تشاكر” للمشجّعين الذين رافقوا المنتخب إلى “دوالا”

حطت آخر رحلة جوية لأنصار المنتخب الوطني، منتصف نهار أمس، بأرض الوطن وكان على متنها وزير الشباب والرياضة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، بعدما تم التأكد من عدم بقاء أي مناصر جزائري في مدينة “دوالا” الكاميرونية التي احتضنت مباراة “الخضر”.

وحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإن جميع المناصرين الذين سافروا من الجزائر إلى الكاميرون قد تمت إعادتهم، بمن فيهم الذين قدموا عبر خطوط جوية أجنبية، حيث تم أيضا التكفل بهم من خلال السماح لهم بالتنقل مباشرة إلى الجزائر مع بقية المناصرين.

واشتكى عدد من أنصار المنتخب الوطني من التنظيم السيء لرحلة العودة، لا سيما عدم احترام توقيت الرحلات الجوية، وهو ما اضطر المئات منهم لقضاء الليلة في مطار “دوالا”.

آخر طائرة عادت بهم من الكاميرون منتصف نهار أمس

وتخفيفا على الراغبين منهم في حضور مباراة العودة، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مجانية الدخول في مباراة العودة بملعب “مصطفى تشاكر” بالنسبة لهذه الفئة، ردا لجميل تنقلهم مع المنتخب إلى الكاميرون وتحملهم عناء السفر.

وأوضح ذات البيان، بأن الشروع في الحصول على التذاكر المجانية الخاصة بالدخول، سيكون ابتداءً من يوم غد الإثنين 28 مارس، على مستوى وكالات “سياحة وأسفار الجزائر” التي تم منها شراء تذاكر الرحلة، بشرط تقديم جواز السفر للمناصر المعني.

للإشارة، سيشرع ابتداءً من اليوم الأحد في عملية بيع التذاكر الخاصة بدخول ملعب “مصطفى تشاكر” الخاصة بمباراة الإياب ضد الكاميرون، حيث تم تخصيص 25 ألف تذكرة في المجموع، وسيتم منها اقتطاع حوالي ألفي تذكرة للذين تنقلوا في مباراة الذهاب.