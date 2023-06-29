الخضر يرتقون للمركز 33 في تصنيف الفيفا

إرتقى المنتخب الوطني، للمركز الثالث والثلاثين عالميا، في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الخاص بالمنتخبات، لشهر جوان.

وتقدم الخضر بمرتبة واحدة، مقارنة بآخر تصنيف لشهر أفريل المنصرم الصادر عن الفيفا، والذي إحتلت فيه كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المركز 34 عالميا.

كما إحتل الخضر المركز الرابع إفريقيا، خلف منتخبات المغرب، السنغال، وتونس، والمركز الثالث عربيا خلف المغرب وتونس.

وتأتي القفزة النوعية للمنتخب الوطني في تصنيف الفيفا، عقب الفوز المحقق ضد أوغندا بهدفين مقابل هدف، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كان 2023 بالكوت ديفوار، والتعادل ضد تونس بهدف لمثله.