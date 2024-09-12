“الخضر” يكسبون 11 نقطة و5 مراكز في ترتيب “الفيفا”

يُرتقب أن يرتقي المنتخب الوطني، إلى المركز الـ 41 عالميا، في تصنيف “الفيفا” الجديد، المقرر صدوره يوم الـ 19 سبتمبر الجاري.

ونجح الخضر، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، الخاصة بشهر سبتمبر، في تحقيق انتصارين أمام كل من غينيا الاستوائية (2-0) وليبيريا (0-3)، لحساب الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفاد موقع “فوتبال رانكينغ” المختص في تصنيف المنتخبات، بأن رفقاء القائد رياض محرز، نجحوا في حصد 11.90 نقطة إضافية، خلال فترة التوقف الأخيرة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن رصيد الجزائر سيرتفع إلى 1486.03 نقطة. بعدما كان في آخر تصنيف لـ”الفيفا” في حدود 1474.13.

وبالتالي، فإن المنتخب الوطني، سيصعد خلال التصنيف المرتقب بعد أسبوع من الآن. إلى المركز الـ 41 عالميا، بعدما كان في المركز 46.

وبالرغم من هذا التقدم الطفيف، إلا أن وضعية الخضر، لم تتغيّر على الصعيد القاري. حيث حافظ أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، على مركزهم السابع إفريقيا.

بينما تقدموا بخطوة وحيدة عربيا. بعدما باتوا في المركز الرابع. بعد تراجع منتخب قطر، خلال فترة التوقف الخاصة بشهر سبتمبر الجاري، وخسارته لـ 10 مراكز كاملة.