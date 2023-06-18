الخضر ينهون الشوط الأول أمام أوغندا متفوقون بهدف لصفر

أنهى المنتخب الوطني، الشوط الأول، من مباراته الجارية بملعب “جابوما” بالكاميرون، أمام المضيف منتخب أوغندا، لصالحه بهدف من دون مقابل.

ولم يشهد الشوط الأول، فرصا كثيرة بين الخضر والرافعات الأوغنية. باستثناء رأسية عمورة في أول ربع ساعة، والتي أخطأت طريقها إلى المرمى.

ليأتي الرد قويا من المنتخب الأوغندي، الذي كاد يفتتح باب التسجيل، في الدقيقة الـ 40، لولا تألق الحارس أنتوني ماندريا.

قبل أن يأتي الفرج بعدها بدقيقتين فقط، بأقدام المتألق عمورة. الذي استغل إبعاد خاطئ لحارس أوغندا لتسديدة، عبدلي من 20 متر، ليهدي الخضر، هدف انتهى عليه الشوط الأول.