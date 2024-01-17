الخضر يواصلون التحضير لمواجهة بوركينافاسو

خاضت مساء اليوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب الوطني، ثاني حصصها التدريبية في إطار استعداداتها لمواجهة منتخب بوركينافاسو، ضمن “كان” كوت ديفوار.

ويلتقي الخضر بالخيول البوركينابية، يوم السبت المقبل، بملعب “السلام” ببواكي، ضمن الجولة الـ 2 للمجموعة الـ 4، لمنافسة كأس أمم إفريقيا، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت ساحل العاج.

وبعدما خاض المنتخب حصة الاستئناف أمس الثلاثاء، عقب البداية المخيبة أمام أنغولا، والتعادل في اللقاء الافتتاحي مساء الاثنين الماضي، برمج بلماضي، حصة ثانية اليوم في نفس توقيت لقاء السبت القادم.

ويبحث بلماضي، من خلال خطوة برمجة التدريبات في نفس توقيت لقاء بوركينافاسو. عن إدخال لاعبيه في جو المباراة، وجعلهم يتعودون على الأجواء المناخية التي ستلعب فيها المباراة. والتي ستعرف ارتفاع محسوس لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة على حد سواء.