الخضر يُخيبون الآمال ويسقطون أمام المغرب

خيب شُبان الخضر الآمال، وسقطوا بهدف دون رد أمام المغرب، في إطار الجولة الثانية من دورة “لوناف”، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا القادمة سنة 2021.

وظهر أشبال المدرب صابر بن سماعين، بمستوى متواضع على طول الخط، فوق أرضية ملعب كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وإنتظر مُحاربو الصحراء، ساعة من اللعب قبل أن يخلقوا أول فُرصة خطيرة، بفضل المميز محمد البشير بلومي، صدها حارس المنافس.

وجاء الرد سريعا من أسود الأطلس، الذين إفتتحوا باب التسجيل في الدقيقة السبعين، وعرفوا كيفية المحافظة على تفوقهم.

وسيكون الأفناك، مُطالبين برد الاعتبار، خلال المُباراة القادمة أمام ليبيا، وهم الذين اكتفوا بالتعادل في لقائهم الإفتتاحي أمام تونس.