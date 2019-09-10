الخطوط الجوية البريطانية تلغي مئات الرحلات في ثاني يوم من إضراب الطيارين

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الخطوط الجوية البريطانية تلغي مئات الرحلات في ثاني يوم من إضراب الطيارين
بقلم محمد سعداوي

ألغت الخطوط الجوية البريطانية اليوم الثلاثاء، مئات الرحلات، لليوم الثاني على التوالي، بسبب استمرار إضراب الطيارين.

ودخل طيارو الخطوط الجوية البريطانية أمس، في إضراب بسبب نزاع على الأجور مع إدارة الشركة.
وقالت إدارة الجوية البريطانية أن الإضراب يعد الأكبر في تاريخها ، ومن المتوقع أن يؤثر على قرابة 195 ألف راكب.
وسوف يتم إلغاء 850 رحلة كل يوم إضراب، وعرضت المشركة على زبائنها تعويض قيمة التذاكر أو تأجيل رحلاتهم.
وأعلنت رابطة طياري شركات الطيران البريطانية أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 100 بالمائة في يومه الأول.
وأضافت الرابطة بأن خسائر يوم واحد من الإضراب تقدر بحوالي 40 مليون جنية إسترليني.


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