الخطوط الجوية الجزائرية راعٍ رسمي للنقل في قمة إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 2025 عن شراكة حصرية مع الخطوط الجوية الجزائرية، التي ستكون الراعي الرسمي لعمليات النقل خلال هذا الحدث القاري الهام.

وتُعد الخطوط الجوية الجزائرية، بصفتها الناقل الوطني للجزائر، من الركائز الأساسية في تعزيز الربط الجوي داخل القارة الإفريقية، وتؤدي دورًا محوريًا في تسهيل تنقل العارضين والخبراء والزوار القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات القمة.

وأكدت الجهة المنظمة أن هذه الشراكة ستسهم في ترسيخ الطابع الدولي للقمة، وجعلها منصة حقيقية للابتكار والتواصل وتبادل الفرص بين الفاعلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق القمة ابتداء من تاريخ 21 وتستمر إلى غاية 23 أفريل الجاري بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.