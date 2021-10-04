الخطوط الجوية القطرية تضع عرضا خاصا للراغبين في حضور كأس العالم 2022

كأس العالم 2022 في قطر هو الحدث الذي ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وتنتهز عطلات الخطوط الجوية القطرية الفرصة لإطلاق حملة تسويقية جيدة. ويخص الأمر باقات سفر للمشجعين ومحبي كرة القدم لحضور كأس العالم.

وتشمل هذه العروض تذاكر المباريات الرسمية ورحلات العودة والإقامة، وفقًا لتقرير Le Figaro.

كيف تستفيد من عروض عطلات الخطوط الجوية القطرية؟

لتتمكن من الاستفادة من هذه الباقات، يجب عليك التسجيل في برنامج نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية. ولديك حق الوصول الكامل إلى العروض المختلفة لاختيار المباريات التي ترغب في حضورها.

هناك سبع باقات بأسعار تتراوح بين 3280 أورو، لحضور النهائي سيكون من الضروري توفير 1500 أورو إضافية.

ويتيح هذا العرض للمشجعين اختيار فريقهم المفضل، اعتمادًا على التصفيات الحالية لكأس العالم FIFA. ويتم توفير خيار استرداد كامل في حالة عدم تأهيل الفريق المختار. بالإضافة إلى خيار آخر لاختيار فريق آخر إذا كان التوفر يسمح بذلك.

من سيتأثر بعرض الخطوط الجوية القطرية؟

كما تتيح عطلات الخطوط الجوية القطرية، لأنصارها القيام بجولات لمشاهدة معالم قطر وتضمين خدمات النقل من وإلى المطار في باقاتهم.

طوّرت الخطوط الجوية القطرية، التي تم تصنيفها للتو كأفضل شركة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس. حملة تسويقية رائعة حول بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 القادمة.

في الوقت الحالي، توجد قائمة أولية تضم 27 دولة متأثرة بهذا العرض، من بينها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

ولم يظهر أي بلد مغاربي في هذه القائمة الأولى. ولكن اعتمادًا على المؤهلات وتطور الوضع الصحي، يجب أن تتوسع قائمة البلدان قريبًا.