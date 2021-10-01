الخطوط الملكية المغربية تحتل الصدارة في ترتيب “فقدان أمتعة المسافرين”

تصدرت الخطوط الملكية المغربية ترتيب شركات الطيران التي سجلت أكبر عدد من مطالبات الأمتعة المفقودة مع هيئة الطيران المدني البريطانية. حسب ما أوردته “ويلز ميديا”.

وبحسب هذا المصدر، فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 600 حقيبة ضائعة لهيئة الطيران المدني بعد فشل الإجراءات في المطارات وشركات الطيران.

وحللت دراسة أجرتها شركة Bounce سجلات الأمتعة المفقودة على الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة بين عامي 2016 و 2020. بعد طلب الوصول إلى البيانات من هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، CAA.

من هذه الدراسة، يبدو أن الخطوط الملكية المغربية هي الشركة الأكثر ذكرًا في هذا السجل للأمتعة المفقودة غير المستردة.

لدى شركة الخطوط الجوية المغربية، التي تدير رحلات منتظمة مع مطاري لندن ، Heahtrow و Gatewick. ​​بالإضافة إلى مطار مانشستر في شمال البلاد ، ما مجموعه 58 شكوى لدى هيئة الطيران المدني.

وتأتي شركة الطيران الإسبانية Iberia في المرتبة الثانية مع 40 حالة أمتعة غير مستردة ، تليها Ryanair بـ 37 حالة خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

التصنيف حسب النسبة المئوية للأمتعة المفقودة هو كما يلي:

الخطوط الملكية المغربية – 9.70٪

أيبيريا الاسبانية – 6.69٪

رايان اير الإيرلندية بنسبة 6.19٪

فيولينغ الإسبانية – 5.18٪

الخطوط الجوية الباكستانية – 4.68٪