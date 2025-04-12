الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بالجزائر يستنكر الهجمات المعادية من طرف الدول المجاورة

أصدر الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بالجزائر وامتداداتها الجوارية بيان إستنكار وتنديد للهجمات المعادية من طرف الدول المجاورة.

وجاء في الشيخ محمد بن مصطفى كنتاوي: “ان الجزائر برجالاتها وشعبها ومؤسساتها السيادية تظل ثابتة متعاونة في حماية الوطن ولن تبقى مكفوة الأيدي أمام أي محاولات تمس أمنها وسلامة وحدتها الترابية.”

“كما تقف صف واحد مع جيشنا الوطني سليل جيش التحرير الذي تصدى للهجمات المعادية من طرف الدول المجاورة ونستنكر بشدة كل الحملات العدائية التي توجهها ضد الجزائر “.

“وندعو الشعب الجزائري للمزيد من التمسك بالوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة واليقظة اتجاه الهجمات المضللة التي تستهدف أمن البلاد واستقراره”.

وأضاف البيان “إنما يحدث من طرف حكام دول الجوار لا يليق بأن يقوم به جار ضد جاره كما أن الجزائر ساعدت على الدوام أشقائها الأفارقة في تجاوز كل الأزمات التي مرت بها ولازالت وفية لدول جيرانها لذا وجب علينا أن نوجه النداء إلى أشقائنا في مالي ودول الساحل وكافة شعوب القارة الإفريقية التحلي بالوعي السياسي لا بزعزة الأمن وتغذية الفتن والصراعات ان مستقبل منطقتنا يكمن في التعاون والتكامل الوحدوي لا في التفرقة والارتهان الإرادات أجنبية لا ترغب في رؤية افريقيا قوية موحدة وآمنة”.