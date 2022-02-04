الخميس الأسود.. مؤسس فيسبوك يفقد ملايير الدولارات في ليلة واحدة

خسر مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيس بوك ورئيس شركة ميتا، ملايير الدولارات من صافي ثروته أمس الخميس.

وحسب ما تداولته وسائل إعلامية أجنبية نقلت الخبر، فقد تسبب التراجع الحاد فى أسهم شركة ميتا. والتي سجلت تراجعا قياسيا فى يوم واحد، في فقدان مالك فيسبوك لأكثر من 25 مليار دولار.

وتراجعت ثروة مارك زوكربيرج 31 مليار دولار يوم الخميس بعد انخفاض قيمة سهم ميتا.

خميس أسود أمضاه مارك زوكربيرج تراجعت أسهم Meta، الشركة الأم لـ Facebook و Instagram. بأكثر من 26 ٪ في وول ستريت يوم الخميس.

وبلغت قيمة الإجراء 237 دولاراً فقط ، مقابل 320 دولاراً عند الإغلاق.

من الناحية الميكانيكية، أذاب هذا الانخفاض الحاد ثروة رئيسها ومؤسسها مارك زوكربيرج، الذي يمتلك 13٪ من أسهم شركة Meta.

وخسر الملياردير البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان لا يزال يوم الأربعاء ثامن أغنى شخص على وجه الأرض. بحوزة تقدرها مجلة فوربس بـ 114.9 مليار دولار، 31 مليار دولار في غضون ساعات قليلة.

فوربس ، التي قامت بتحديث تصنيفها للأغنى في العالم في الوقت الفعلي، تضعه الآن في المركز الثاني عشر.

في حين أضاف رفيقه الملياردير جيف بيزوس 20 مليار دولار لثروته الشخصية بعد الأرباح الأخيرة التي حققتها أمازون.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 26%، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في قيمتها السوقية. والذي يعد أكبر تراجع في القيمة السوقية لشركة أمريكية على الإطلاق.

وأدى هذا إلى خفض ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

ويمتلك زوكربيرج 12.8% من أسهم عملاق التكنولوجيا، الذي كان يعرف من قبل باسم فيس بوك.

وتعاني مجموعة مؤسس فيسبوك من المنافسة من منصات أخرى، وخاصة من TikTok، التي انفجرت شعبيتها منذ الوباء.

وتم تقديم مشروع “metaverse” في الأول أكتوبر الماضي، وقد أسفر حتى الآن عن استثمار عشرات المليارات من الدولارات.

علاوة على ذلك ، لا يزال Facebook مهددًا بالتفكيك ، مثل عمالقة الويب الآخرين ، لإضعاف موقعه المهيمن.