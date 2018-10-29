 الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

كشفت المديرية العامة للوظيف العمومية، اليوم الإثنين، أن يوم الخميس المصادف لـ1 نوفمبرالقادم، سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجربمناسبة عيد الثورة.

وأوضح البيان أن “يوم الخميس المصادف لـ أوّل نوفمبر 2018، يعتبر يوم عطله مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة،

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

ومن نفس المصدر يتعين على المؤسسات المذكورة، إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.