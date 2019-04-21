الداخلية الفرنسية: 28 ألف شخص شاركوا في احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت

شارك حوالي 28 ألف شخص في مظاهرات “السترات الصفراء”، التي شهدتها فرنسا أمس السبت، حسبما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية.

وذكرت القناة”CNEWS” أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في المظاهرات المماثلة التي جرت في البلاد في الأسبوع الماضي.

ونقلت عن دائرة الشرطة أن قواتها اعتقلت 227 شخصا من نشطاء “السترات الصفراء” الذين قاموا بأعمال شغب، كما أجرت قوات الأمن أكثر من 20 ألف عملية تفتيش وقائية.

وقالت وزارة الداخلية أيضا إن 14 فردا من قوات الأمن أصيبوا بجروح أثناء هذه المظاهرات.

وانطلقت الاحتجاجات الواسعة النطاق لـ “السترات الصفراء” في فرنسا في 17 نوفمبر الماضي

وطالب المشاركون فيها في البداية بعدم رفع ضريبة الوقود في البلاد، إلا أنهم أخذوا فيما بعد يرفعون شعارات سياسية واجتماعية أخرى.

ويواصل معارضو السياسة الاجتماعية التي تمارسها السلطات الفرنسية، مشاركتهم في المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا كل يوم السبت،

بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفرنسية بهدف تهدئة الوضع. وتسفر هذه المظاهرات عادة عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وخرج المحتجون إلى شوارع المدن الفرنسية أمس السبت للمرة الـ23 على التوالي.