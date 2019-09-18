الداخلية المصرية تعلن عن مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 عناصر إرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بمداهمتين شرقي وجنوبي القاهرة.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، وقعت المداهمتين في كل من مدينة العبور شرقي القاهرة، ومنطقة 15 مايو جنوبي العاصمة.

وجاء في بيان، لوزارة الداخلية المصرية، إن من بين القتلى القيادي في حركة “لواء الثورة”، محمود غريب قاسم.

وأضاف البيان، أن محمود غريب، متورط في حادثة اغتيال العميد في الجيش عادل رجائي.

واكدت الداخلية في بيانها، على العثور بحوزة الإرهابيين، على 6 أسلحة آلية، وخرطوشتين، وكمية من مادة “RSALT” والنترات.

بالإضافة إلى ومجموعة من الدوائر الكهربائية، عوة متفجرة، و2 هياكل عبوات، حسب موقع “سبوتنيك العربي”.