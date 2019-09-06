الداخلية تتعهد بتعزيز إجراءات التكفل بالمطالب الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي

تعهدت وزارة الداخلية تعزيز آليات التكفل بالمطالب الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي، وذلك خلال اجتماع ممثلين عنهم بالأمين العام للوزارة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن الأمين العام للوزارة استقبل الخميس، شعيب حكيم وعليوات لحلو كممثلين عن أعوان الحرس البلدي.

وحسب البيان ، باشرت وزارة الداخلية التدابير والترتيبات اللازمة للتكفل بالمطالب الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي .

وتعهّدت الوزارة في ذات البيان، بتعزيز التدابير المتخذة لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة من قل الحرس البلدي.

كما تعهد ممثلو الحرس البلدي مواصلة أسلوب الحوار مع الوزارة بما تقتضيه مصلحة الطرفين واستقرار البلاد.

وكان أعوان الحرس البلدي قد شنوا في وقت سابق، احتجاجات على الصعيد الوطني، عجلت بفتح أبواب الحوار مع الوزارة .