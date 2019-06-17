الدالية تشارك في الإجتماع الوزاري التشاوري حول تمكين المرأة إسلاميا في الشؤون المالية

تشارك غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصفتها رئيسة لجنة المرأة المرأة العربية للدورة 38 ورئيسة المجلس التنفيذي

لمنظمة المرأة العربية، في الإجتماع الوزاري التشاوري حول تمكين المرأة ضمن السياق الإسلامي، المنظم بالقاهرة، من طرف منظمة التعاون الإسلامي

وبالتنسيق مع جمهورية مصر، حيث تتمحور أشغال الإجتماع حول أربعة محاور، وهي دور المرأة في مكافحة التطرف،

القيادة النسائية وصنع القرار، حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وكذا التمكين الإقتصادي للمرأة وإشراكها في الشؤون المالية.

وقد تم اختيار وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية لرئاسة الجلسة المخصصة لمحور التمكين الإقتصادي للمرأة، وإشراكها في الشؤون المالية،

بالنظر إلى التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال.