الدالية تشارك وجبة إفطار جماعي مع نزلاء مركز الأشخاص المسنين بسيدي موسى 

شاركت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، مساء اليوم الأربعاء، وجبة إفطار جماعي مع نزلاء مركز الأشخاص المسنين بسيدي موسى بالجزائر العاصمة.

كما تفقدت الوزيرة رفقت والي العاصمة عبد القادر زوخ، مطاعم عابري السبيل المتواجدة بكل من المحطة البرية للمسافرين بالخروبة.

إضافة إلى مطعم بمحطة الوقود والخدمات ببلدية المحمدية بالإضافة الى مطعم الهلال الأحمر الجزائري على مستوى بلدية الدار البيضاء.

وصرحت الدالية أن الهدف من هذا الإفطار “هو خلق جو عائلي لنزلاء المركز للمساهمة في منح أريحية تتناسب ومميزات شهر رمضان الكريم لهؤلاء النزلاء “.

مضيفة أن ظروف الاستقبال المتوفرة بهذه المطاعم جيدة الى جانب توفرها على وجبات غذائية كاملة ومتوازنة مع الحرص على شروط الصحة والنظافة “