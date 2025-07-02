الدخول الجامعي وظروف حركة التنقل الجوي والبحري.. العرباوي يترأس اجتماعًا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خصص، في إطار مواصلة متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى.

وخصص الإجتماع لاستعراض التقدم الحاصل في إنجاز مشروع منجم غارا جبيلات في شقه الصناعي وخط السكة الحديدية المنجمي الذي يربط بشار بتندوف وغاراجبيلات على مسافة 950 كلم. حيث يعتبر هذا المشروع رافدا أساسيا لتطوير صناعة وطنية متكاملة للحديد والصلب، ضمن الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية الوطنية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول جملة من المشاريع الهادفة لتحسين نوعية خدمات الاتصالات الإلكترونية والتغطية عبر التراب الوطني. من خلال تعزيز البنى التحتية بما في ذلك تأمين الكوابل البحرية ورفع القدرات الوطنية في مجال الاتصالات الإلكترونية كمحور أساسي في مجال التحول الرقمي.

وفي إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل 2025-2026، تناولت الحكومة بالدراسة عددا من التدابير المتعلقة بتسيير الخدمات الجامعية وتحسينها لفائدة الطالب. وذلك قصد توفير الظروف الملائمة لضمان السير الحسن للسنة الجامعية المقبلة.

هذا واستعرضت الحكومة الجهود المبذولة لتحسين ظروف حركة التنقل البحري والجوي خلال الموسم الصيفي وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة عبر مختلف المطارات والمواني للتكفل الأمثل بالمسافرين خاصة أعضاء جاليتنا الوطنية بالخارج، مع دعوة جميع الفاعلين في القطاعات المعنية للسهر على احترام المواقيت المحددة ، وتكثيف الجهود والعمل الصارم للتأكد من جودة الخدمات وتحسين ظروف استقبال السفن والمسافرين. وتقليص المدة الخاصة بالاجراءات الإدارية وبمعالجة البضائع.