بسبب النّدرة في الكتاب المدرسي وظاهرة الاكتظاظ.. النّاطق باسم «كنابست» لـ نهار:

أساتذة لـ نهار: «مباشرة الدروس قبل حصول التلاميذ على الكتب مستحيل»

تسبّب النّقص الفادح في الكتاب المدرسي عبر المؤسسات التربوية، في تأخّر انطلاق الدروس في الأطوار التّعليمية الثلاثة، مما خلق غيابات بالجملة وسط الأساتذة والتلاميذ على حدّ سواء، وذلك لتعذّر مباشرة البرنامج الدراسي، خاصة بالنسبة للأقسام المعنية بالجيل الثاني.

وقد كشف المكلّف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقلّ لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار «كنابست»، مسعود بوديبة، أمس، في اتصال بـ$، عن تأخّر الدخول المدرسي الفعلي إلى غاية توزيع الكتب على المؤسسات التربوية وتزويد كلّ التلاميذ بها، مشيرا إلى أنّ ذلك لن يكون قبل أسبوعين على الأقلّ، في حال استمرّ الوضع على حاله. وأضاف بودية، بأنّ الظروف الحالية التي تشهدها عديد المديريات التربوية تُمهّد لتأخّر فادح في الدروس، قبل بداية السنة الدراسية، وذلك بسبب انعدام الكتاب المدرسي وصعوبة تحصيله من قبل الأولياء، وهو الأمر الذي جعل الدخول المدرسي لهذه السنة ليس في نفس الحماسة بالنسبة لباقي المواسم الأخرى.

وأوضح بوديبة، من هذا الإطار، أنّ هذه الظروف ستسبّب تأخّرا كبيرا في الدروس بالمؤسسات التربوية، فضلا عن ظاهرة الاكتظاظ التي أدّت هي الأخرى إلى تأخّر إطلاق الدروس، بعدما وجد الأساتذة أنفسهم داخل أقسام من 45 و50 تلميذا، بعدما كانت لا تتعدّى 30 تلميذا، في عضون سنوات قليلة ماضية. في المقابل، عرفت مختلف المؤسسات التربوية تأخّرا كبيرا في التزوّد بالكتب المدرسية، إضافة إلى غيابات بالجملة في صفوف الأساتذة، وهو الأمر الذي وقفت $ عليه في بعض المؤسسات التي زارتها، أمس، أين كانت المؤسسات تعرف حركية ضعيفة وتكاد تكون خالية من الأساتذة الذين فضّلوا انتظار توزيع الكتاب المدرسي، في حين وجد التلاميذ أنفسهم داخل الأقسام من دون أساتذة.

وأكّد عدد من الأساتذة، الذين فضّلوا الحضور إلى المدارس، في حديث إلى «النهار»، بأنّهم مضطرّون إلى العمل مع التلاميذ على المطالعة والمراجعة، في ظلّ استحالة بداية البرنامج لانعدام الكتاب المدرسي، حيث لم يتمكّن أكثر من 5 تلاميذ في القسم من اقتناء الكتاب المدرسي، في حين تعذّر على الآخرين شراءه، فيما أكّد هؤلاء الأساتذة بأنّ مباشرة الدروس من دون حصول كلّ التلاميذ على الكتاب المدرسي أمر مستحيل.

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