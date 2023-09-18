الدخول المدرسي.. كل الأمور جاهزة

ضبطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل الأمور من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في كافة ربوع الوطن. حيث حرصت منذ بداية السداسي الأول من هذه السنة، وفي إطار منسق مع العديد من القطاعات، على ضبط كافة الأمور التنظيمية واللوجستية.

كما تهدف الوزارة –حسب ما افادت به في بيان لها-، إلى ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن. “سواء ما تعلق بتعزيز الهياكل التربوية اللازمة أو تحسين الخدمات المدرسية بصفة عامة”. حيث “سمحت من استلام العديد من الهياكل التربوية، على أن يتم استلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية”. “الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية”.

وفيما تعلق بالتأهيل المتواصل للمؤسسات التربوية سيما في الطور الإبتدائي، فقد تم إتمام عمليات صيانة وإصلاح ونظافة الهياكل المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها. –يضيف البيان-. فضلا على إيلاء كل العناية لشق الخدمات المدرسية من إطعام وتدفئة مدرسية.

حملة تنظيف واسعة

وفي ذات السياق، تم تنظيم بحر الأسبوع الماضي، حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة تحت شعار “دخول دراسي في محيط نظيف”. والتي شملت المحيطات الخارجية والداخلية للمؤسسات التعليمية. أين سخرت السلطات المحلية عبر ولايات الوطن كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية.

وفي سياق متصل عكفت المصالح المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة بصب المنحة المدرسية لصالح المستفيدين قبل الدخول المدرسي. أما بخصوص النقل المدرسي، فقد تم تسخير حوالي 18.555 حافلة من طرف البلديات منها 11.383 حافلة من حظيرة البلديات و7.172 حافلة مؤجرة. في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل الخواص قصد نقل التلاميذ.