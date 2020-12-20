الدخول المهني: تخصصات جديدة.. أنشطة رياضية وفتح أقسام بمناطق الظل

كشفت وزيرة التكوين، هيام بن فريحة، عن فتح تخصصات جديدة، خلال السنة التكوينية 2021/2020 والتي إنطلقت اليوم الأحد.

وقدمت الوزيرة، خلال إشرافها على الدخول المهني الجديد من ولاية المدية، تحية لأسرة التكوين على مجهوداتهم في ترقية وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين.

كما توجهت بن فريحة، إلى كافة المتربصين، بتمنياتها لهم بالتوفيق في مسارهم التكويني.

ودعت الوزيرة، المتربصين، إلى بذل المزيد من الجهد لاكتساب المهارات اللازمة التي تسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل أو انشاء مؤسساتاهم الخاصة.

وأشارت الوزيرة، إلى إن هذا الدخول يتم في وضع استثنائي، مؤكدة إن قطاعها اتخذ كل التدابير لضمان دخول مهني آمن.

ويأتي ذلك، عن طريق إعتماد بروتوكول صحي صارم في كل المؤسسات التكوينية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه ولأجل تحسين نوعية التكوين، جند القطاع كل الوسائل المادية والبشرية.

وذكرت الوزيرة، إن قطاع التكوني، يحتوي على 23 فرع مهني و495 تخصص.

وأكدت الوزيرة، إن هذه الفروع، تستجيب لحاجيات سوق الشغل ومتطلبات القطاعات.

وبمناسبة الدخول المهني الجديد، كشفت الوزيرة أنه قد تم إدراج تخصصات جديدة ومنها الصناعات الغذائية والبيئة، والصيد البحري والطاقات المتجددة والمناجم.

كما تم إدراج مقياس المقاولاتية وتسيير المؤسسات في جميع مسارات التكوين.

وكشفت بن فريحة، إنه ولأول مرة بالقطاع، تم تنصيب جمعيات ثقافية ورياضية على مستوى كل مؤسسة تكوينية.

كما وضع القطاع عدة أجهزة للإستجابة للطلب المتزايد على التكوين، ومنها التكوين المسائي وتكوين المرأة الريفية والماكثة بالبيت.

وبخصوص مناطق الظل، فقد تم تخصيص مقرات بهذه المناطق تتكفل المديريات الولائية بتجهيزها وتعيين المؤطرين بها، تضيف الوزيرة.

وفي الأخير أكدت بن فريحة، إن الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لقطاع التكوين.

ودعت الوزيرة إلى الاستغلال العقلاني للوسائل المتوفرة لترقية التكوين وكذا تسهيل إدماج الخريجين في عالم الشغل.