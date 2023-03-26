الدخول مجاني لأنصار الخضر في ملعب رادس

قررت السلطات التونسية، السماح لأنصار المنتخب الوطني الجزائري، بالدخول مجانا إلى ملعب “حمادي العرقبي” برادس.

وسيحتضن الملعب الأولمبي لرادس، مساء الغد الاثنين، مواجهة الخضر والمضيف النيجر، برسم الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وفي خرجة استحسنتها الجماهير الجزائرية، قررت السلطات التونسية، فتح أبواب ملعب “حمادي العرقبي” مجانا أمام عشاق المنتخب الوطني، لمساندة رفقاء القائد رياض محرز، في لقاء النيجر.

ويرتقب أن تسجل الجالية الجزائرية المقيمة بتونس، حضورا قويا في مباراة الغد، إلى جانب أنصار الخضر، الذين يحضرون من جانبهم للعبور إلى الجارة الشرقية سهرة اليوم الأحد وصبيحة الغد، تحسبا لمتابعة المباراة.