الدراج رقيقي ثانيا في سباق “Courts Mammouth” موريس

حلّ الدراج الجزائري يوسف رقيقي، من النادي الماليزي “Terengganu” في المركز الثاني، لسباق “Courts Mammouth” للطبعة 43، لدورة موريس.

وكشف الاتحادية الجزائرية للدراجات، اليوم الأحد، بأن يوسف رقيقي، حل في المرتبة الثانية. خلف البولندي ستوسز باتريك، الناشط في النادي الأسترالي “تيم فيلت فيلبيرماير”، الذي قطع مسافة 140 كلم، في زمن قدره 3سا21د56ثا.

فيما سجل الدراج الجزائري، يوسف رقيقي، نفس التوقيت، وهو الزمن الذي سجّله مواطنه، حمزة عماري، من نادي “مدار برو تيم” الجزائري، والذي دخل في المركز الـ 11.