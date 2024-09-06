الدرك الوطني: توضيح هام بخصوص التجاوز على اليمين

أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور عن خطورة التجاوز عن اليمين.

وأوضح المنشور أنه “بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، فإن التجاوز يتم من الجهة اليسرى، لكن هناك حالتين استثنائيتين تسمح بالتجاوز من اليمين، طبقا للمادة 31 من نفس المرسوم.

وفقا لذات المنشور فإنه عندما يشير سائق المركبة التي نريد تجاوزها إلى أنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار. وكذا عند تجاوز مركبة تسير على سكة حديدية (كالترامواي مثلا ) تعبر وسط الطريق، عندما تكون المسافة الموجود بين هذه المركبة وحافة الطريق كافية.

وأشار المنشور إلى ان هناك من” يظن أن التجاوز على اليمين مسموح في الطريق السيار أوالطرق السريعة ، لكن في حقيقة الأمر هذا التجاوز مخالف للقانون إستنادا الى نص المادة 09 من نفس المرسوم التي تنص على ما يلي “على السائقين الالتزام بالرتل الذين هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على أكثر من مسلكين وتجري فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها، في أرتال منتظمة على كل المسالك، ولا يجوز لهم تغييره إلاّ استعدادا لتغيير الاتجاه دون اعاقة السير العادي للمركبات الأخرى “.