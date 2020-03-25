الدرك الوطني: توقيف 227 مضارب في المواد الغذائية والمواد شبه الصيدلانية

تمكّنت وحدات الدرك الوطني خلال 24 ساعة الأخيرة، من معالجة 217 قضية وتوقيف 227 شخص مضارب.

واوضح بيان ذات الهيئة فقد تم حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية واسعة الإستهلاك والمواد شبه الصيدلانية وهي كمايلي:

المواد شبه الصيدلانية 81.000 وحدة من القفازات الطبية، 1.296 ووحدة من معقم اليدين.

المواد الغدائية 11.981,76 طن من مصبرات مختلفة، 42,16 طن من الفرينة، 39,46 طن من السميد.

كما تم حجز 34,55 طن من ذرة صفراء “الماييس”، 19,334 قنطار من العجائن الغذائية، و 12,73 قنطار من السكر.

العمليات مكنت من حجز 32,45 قنطار من البقول الجافة، 11،36 قنطار من التمور، 33124 قارورة عصير، 2673 كلغ من بودرة الحليب الجاف.

وكذا 26 علبة حليب الرضاعة، 361 قارورة صابون يدوي سائل، 235 قارورة مياه معدنية، 8.338 قارورة الخل.

ضبط 6.140 قارورة مشروبات غازية، 5.350 كلغ من الملح، 4.724 علبة حلويات، 2.359 لتر من زيت المائدة، 1.756 كلغ من الشوكولاطا.

بالإضافة إلى 819 كلغ من الخميرة، 602,4 كلغ من الزبدة، 445,4 كلغ من الدجاج،

346 كلغ من القهوة، 297 كلغ من العسل.

وخلال 24 ساعة المضية تم حجز كذلك 283 كلغ من الفواكه، 217,46 كلغ من التوابل، 175 كلغ من الجوز.

مع ضبظ 120 كلغ من الفول السوداني، 46 كلغ من الجبن، 40 كلغ من الشاي، 25 كلغ من التين المجفف.