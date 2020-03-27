الدرك الوطني.. توقيف 979 شخصا متهمين بالإحتكار والغش خلال 4 أيام

كشفت وحدات الدرك الوطني أنه تم توقيف 979 شخصا متهمين بالإحتكار والغش في المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

أفادت مصالح الدرك الوطني، في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحها تمكنت من معالجة 921 قضية وتوقيف 979 شخصا متهمين بالإحتكار والغش في المواد الغذائية، خلال الأيام الأربعة الأخيرة من 22 إلى 25 مارس الجاري.

وأوضحت ذات المصالح، أنه ومن بين المواد التي تم حجزها هي مصرات مختلفة والفرينة والسميد والقمح اللين والصلب و الشعير والتمر والسكر والبقول الجافة والقهوة والملح والطماطم المصبرة والحليب الجاف.

بالإضافة إلى الشاي والفواكه والكاشير والدجاج والفول السوداني والعسل والتوابل والشكولاطة والجوز ومشتقات الحليب وكذا معقم اليدين والقفازات الطبية وصابون يدوي سائل.