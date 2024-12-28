الدرك الوطني: جديد دفع المخالفات المرورية

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عن تزويد وحدات الدرك الوطني بأجهزة الدفع الإلكتروني المترتبة عن المخالفات المرتكبة في قانون المرور.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك انه يتم دعوة مرتكبي المخالفات الراغبين في دفع الغرمات الجزافية عن طريق هذا الجهاز مقابل إرجاع رخصة السياقة في عين المكان.

وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء يبقي إختياري بالنسبة للمخالف وليس اجباري والذي يدخل ضمن تسهيل إجراءات لفائدة مستعملي الطريق.