الدرك الوطني.. هذا هو سبب حادث تيبازة

أرجعت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، في حادث المرور الذي وقع بمدينة حجوط ولاية تيبازة، إلى التجاوز الخطير.

وأوضح بيان للدرك الوطني، اليوم الأحد أن الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 67، حصد أرواح سبعة أشخاص.

وإصابة شخص آخر بجروح، كان بفعل التجاوز الخطير الذي قام به سائق مركبة صغيرة، كانت تقل الضحايا، لتصطدم بحافلة لنقل الطلبة.

و أضاف المصدر، أن الحادث وقع حينما قام سائق المركبة من 7 مقاعد التي كانت تسير في الإتجاه المعاكس

قادمة من مدينة سيدي أعمر في إتجاه حجوط بحافلة لنقل الطلبة بتجاوز خطير خلف 7 قتلى في عين المكان.

فيما أصيب سائق حافلة نقل الطلبة الذي كان متجها لمدينة سيدي أعمر لنقل الطلبة للمركز الجامعي بتيبازة بجروح متعددة.