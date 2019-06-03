الدرك الوطني يتخذ إجراءات وقائية خاصة لتأمين المواطنين أيام العيد

اتخذت قيادة الدرك الوطني إجراءات وقائية خاصة بأيام العيد، وذلك بتكييف تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن حفاظا على الأمن والسكينة العموميين.

وفي هذا الإطار تم اتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات، من أجل تأمين المواطنين خلال توافدهم وترددهم على الأماكن العمومية خلال هذه الأيام، بالخصوص المساجد، المقابر، أماكن الترفيه…إلخ.

وذلك بإقحام مختلف وحدات الدرك الوطني (إقليمية، أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل)، مع ضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة، من أجل التدخل السريع عند الضرورة ومد يد المساعدة للمواطنين.

وحسب بيان ذات الجهة الأمنية، فستباشر الوحدات في إقليم إختصاصها، العمل بهذا المخطط الوقائي، بمضاعفة وتكثيف الدوريات.

مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش بمداخل المدن، الطرق والطرق السريعة، الطريق السيار شرق-غرب …الخ، وكذا خطوط السكة الحديدية، لتأمين المسافرين على مستوى محطات القطارات ومحطات النقل البرية.

مع ضمان السيولة المروري،ة خاصة خلال نهاية هذا الشهر الفضيل التي تشهد كثافة مرورية كبيرة وزيادة في عدد المسافرين، ما بين ولايات الوطن عبر وسائل النقل العامة والخاصة.