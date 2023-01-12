الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا وقائيا لتغطية “شان 2022”

سطرت قيادة الدرك الوطني في إطار إحتضان الجزائر للطبعة السابعة للبطولة الإفريقية للأمم للمحليين شان22, مخططا أمنيا وقائيا. يرتكز على توفير تغطية أمنية ناجعة ومراقبة ميدانية فعالة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه أجل ضمان مرور هذا الحدث الرياضي القاري الذي سيفتتح بعد غد الجمعة في جو من الهدوء والأمن. سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا. يرتكز على توفير تغطية أمنية ناجعة ومراقبة ميدانية فعالة لكل من الفنادق المخصصة لإيواء المشاركين. وأماكن التدريبات وإجراء المنافسات بالولايات المعنية باحتضان المنافسة وكذا الولايات المجاورة لها”.

كما سيتم أيضا تأمين شبكة المواصلات لا سيما محاور الطرقات التي تسلكها المنتخبات المشاركة والوفود المرافقة لها. فضلا عن ضمان الحماية والمرافقة لذات الوفود والمنتخبات أثناء مختلف التنقلات. وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني.

وأضاف ذات البيان، أنه سيتم كذلك تأمين تنقل أطقم التحكيم وأعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكذا ضمان التنقل الآمن للمناصرين الجزائريين والأجانب من وإلى الولايات المعنية بالمنافسات الرياضية. عبر شبكة الطرقات وخطوط السكة الحديدية. من خلال التشكيلات الثابتة والمتحركة وإقحام الثنائيات السينتو-تقنية بمختلف التخصصات. مع ضمان التغطية الجوية باستعمال الوسائل والمعدات المناسبة.

وأشارت قيادة الدرك الوطني أن توفير الظروف الملائمة وضمان سير فعاليات البطولة في جو من الطمأنية والأمن ونجاحها، تعتبر وسيلة لإبراز مكانة الجزائر على الصعيدين الإفريقي والدولي. مضيفة أنه في إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية. فإن الرقم الأخضر 1055, صفحة tariki على “الفايسبوك” والموقع الإلكتروني https://ppgn.mdn.dz. الخاص بالشكاوى المسبقة موضوعة تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ الاستفسار أو طلب المساعدة”.

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