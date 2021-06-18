الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين البكالوريا

إتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كافة التراب الوطني. تهدف إلى ضمان السير الحسن لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا 2021. المقررة ابتداء من هذا الأحد 20 جوان.

وتم وضع مخطط شامل خاص بهذا الحدث يرتكز لا سيما، على انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الإختصاص. وهذا من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة بالتشكيلات الجوية. بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الإمتحانات.

ويتمحور هذا المخطط بالأساس حول تأمين مراكز الطبع ومن ثمة، تأمين نقل مواضيع ووثائق الامتحان إلى مراكز الحفظ. مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات من مراكز الحفظ نحو مراكز الإمتحانات. تأمين مراكز الامتحانات، مع مرافقة وحماية نقل أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع والإغفال، وبعدها إلى مراكز التصحيح.

بالإضافة إلى السهر على تسهيل حركة المرور عبر المسالك والطرق المؤدية لمراكز الامتحان. مع تكثيف الدوريات والتواجد الدائم بمحيطها لبث الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين. وتدعيم التواجد الميداني للوحدات، عن طريق المراقبة الجوية الفعالة لشبكة الطرقات.

كما ستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة بناتنا وأبنائنا الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز إجراء الإمتحانات. من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم. وتمنت قيادة الدرك الوطني التوفيق والنجاح لكل الممتحنين. ووضعت تحت تصرفهم كل قنوات الإتصال المتاحة من أجل التبليغ، الاستعلام أو طلب يد المساعدة. كما دعا لضرورة احترام البروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية. لضمان سلامة الممتحنين والمؤطرين لتفادي إصابتهم بفيروس كورونا.