الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططاً وقائيا خاصاً بمناسبة المولد النبوي الشريف.

المخطط الأمني الوقائي سيسمح بتأمين مختلف الفضاءات الإحتفالية، وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص.

حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعّالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.

ويعتمد مخطط الدرك الوطني الموضوع بهذه المناسبة على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية حفاظا على الأمن والسكينة العموميين.

كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية لمحاربة الإتجار بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية وتكثيف الدوريات لضمان التدخل السريع والفعّال عند الضرورة.

وتضع مؤسسة الدرك الوطني في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر “10.55” لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة.

بالإضافة إلى موقع “TARIKI” عبر الأنترنيت، ومن خلال صفحة الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد “www.ppgn.mdn.dz”.