الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية تحسبا للدخول الإجتماعي

أطلق الدرك الوطني حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور تحسبا للدخول الاجتماعي تحت شعار ” الدرك الوطني يرافقكم لدخول إجتماعي آمن “

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني ، أنه تحسبا للدخول الإجتماعي 2020، ينظم الدرك الوطني حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور.

وجاءت الحملة تحت شعار “الدرك الوطني يرافقكم لدخول اجتماعي آمن”والتي انطلقت يوم 18 أكتوبر لتدوم إلى غاية 18 نوفمبر.

وأكد ذات المصدر، أن الحملة التحسيسية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني للحد من حوادث المرور.

حيث سجلت الحصيلة المرورية خلال الأشهر التسع الأولى من هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية انخفاضا بـ 17.10 بالمائة.

كما سجلت إنخفاضا في عدد الوفيات بـ 14.90 بالمائة و21.67 بالمائة في عدد الجرحى.

وأشار ذات البيان، أن قيادة الدرك الوطني إتخذت إجراءات بهدف تحقيق التواجد الفعال عبر الطرقات وضمان سيولة الحركة.

بالإضافة إلى محاربة المخالفات المرورية بجميع أشكالها حيث سترتكز الجهود على التوعية بمخاطر السرعة المفرطة.

وكذا إحترام مسافة الأمان أثناء السير وخطورة إستعمال الهواتف النقالة أثناء السياقة، دواعي استعمال الشريط الاستعجالي،

ومن جهة ثانية، أكد ذات المصدر جاهزية مصالح الدرك الوطني “للحفاظ على الأمن العمومي بصفة مستمرة”.

وكذا التدخل في كل ما يتعلق بالمساس بالسكينة العمومية كما تضع في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة وكذا موقع “TARIKI” عبر الأنترنت.