الدرك الوطني يمنع التوجه إلى منطقة الشريعة

أعلنت خلية المتابعة بقيادة الدرك الوطني، اليوم الجمعة، عن غلق الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة تماما بسبب تراكم الثلوج.

وأعلمت الخلية المواطنين، باستحالة الصعود الى منطقة الشريعة. وجاء في بيان للخلية: “يمنع منعا باتا التوجه إلى هذه المنطقة السياحة لوجود اكتضاض مروري بهذا الطريق الضيق”.

ودعت ذات المصلحة، المواطنين العالقين الإتصال على رقم الخلية 023287037. أو صفحة طريقي للدرك الوطني على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.