الدرك الوطني يوقف 78 مضاربا في المواد الغذائية والمواد شبه الصيدلانية

تمكّنت وحــدات الدرك الوطني أمس في إطار مكـافحة ظاهرة ، الإحتكـار والغش في المواد الغذائية واسعة الإستهلاك والمواد شبه الصيدلانية، خاصة بعد في تفشّي فيروس كورونا، من معالجة 107 قضية في هذا الإطار وتوقيف 78 شخص.

وتم في هذا الإطار حسب بيان للدرك الوطني حجز أزيد من 63 طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى 26 طن من الفرينة و30 طن من السميد كما تم أيضا حجز 2.25 طن من القمح اللين و 2.88 طن من الزيتون و39 كيلوغرام من التمر و 750 كيلوغرام من الخضر

بالموازاة مع ذلك تمكنت مصالح الدرك الوطني أيضا من حجز 808 كيلوغرام من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى حجز 190 لتر من الحليب السائل بالإضافة 460 قارورة مشروبات غازية و164 وحدة من معقم اليدين

ودعت مؤسسة الدرك الوطني كافة المواطنين، للمشاركة الفعّالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، وهذا من خلال الإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة، إحتكار أو غشّ، أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام، من خلال الوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف المواطن وفي خدمته،وهي الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الإستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ)، أو الإتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.