الدرك يحقق في تجاوزات «مير» بلدية تاودموت بسيدي بلعباس

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا في بلدية تاودموت التابعة إقليميا لدائرة مرين.

على خلفية المشاكل التي باتت تتخبط فيها بسبب صراع المنتخبين، الذين أودعوا شكوى لدى وكيل الجمهورية والمصالح الأمنية حول خروقات قام بها رئيس المجلس الشعبي البلدي.

وحسب العرائض الاحتجاجية والشكاوى التي تلقينا نسخا منها، فإن «المير» الحالي أصبح يستعمل أملاك الدول لأغراض شخصية، خاصة السيارة، غير مبالٍ بالمادة 63 من قانون البلدية.

علاوة على عدم احترام التعليمة الوزارية بترشيد النفقات واستهلاك الوقود، أضف إلى ذلك شكوى تقدم بها المنتخبون عن إهمال وتغيّب بعض العمال من دون مبرر.

هذا وعلمنا أن أرملة هي الأخرى قد تقدمت بشكوى ضد «المير» بعد منحه شهادة استغلال أرض زوجها المتوفى، والتي كان يستغلها منذ سنوات، لكن وبعد وفاته أصبحت هي التي تقوم بخدمتها قبل أن تتحول لأخ زوجها عن طريق رئيس البلدية.