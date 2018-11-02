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الدرك يداهم مستودعا سريا لتخزين اللحوم البيضاء الفاسدة بوهران

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الدرك يداهم مستودعا سريا لتخزين اللحوم البيضاء الفاسدة بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيغمراسن في وهران خلال دورية بحي بن عربة الروسي عن تفكيك ورشة سرية لتخزين اللحوم البيضاء الفاسدة بعد إشتباههم في محل تجاري عبارة عن مستودع.

حيث وبعد أخضاعه للتفتيش تم ضبط كمية معتبرة من اللحوم البيضاء مقطعة بصدد تخزينها بغرفة التبريد.

والمتمثلة في 156 كلغ من اللحوم البيضاء من نوع الديك روميلعدم تقيد أصحابها بالسجل التجاري.

إلى جانب انعدام الاعتماد الصحي حيث وبفج إخضاع اللحوم المحجوزة للمعاينة البيطرية تأكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.


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