الدرك يضع مخطط أمني خلال احتفالات رأس السنة الجديدة

أعلنت قيادة الدرك الوطني، اليوم السبت، عن إعداد مخطط أمني خاص بحلول السنة الميلادية الجديدة (2023) يشمل تدعيم مختلف التشكيلات الأمنية. وتعزيز دوريات المراقبة وعمليات تأمين الأماكن العامة.

كما جاء في بيان للجهاز الأمني المذكور، أنّه “تزامنًا مع حلول السنة الميلادية الجديدة والعطلة المدرسية الشتوية”. التي “تشهد بالضرورة توافد أعداد معتبرة من المواطنين على المنتزهات وفضاءات الترفيه والمناطق السياحية عبر كامل التراب الوطني”. إضافة إلى “حركية الأجانب المقيمين والمتوافدين في إطار السياحة خاصة على جنوبنا الكبير، تمّ إعداد مخطط أمني خاص”.

ويأتي المخطط بالنظر إلى “حركة التنقلات الكثيفة للأشخاص والمركبات خلال هذه الفترة”. و”بهدف ضمان مرور هذا الحدث السنوي في جو آمن تسوده الطمأنينة والسكينة”. حيث تمّ إعداد “إجراءات خاصة بهذه المناسبة اعتمادا على مخططات أمنية مدروسة تشمل مداهمات لأوكار الجريمة”. و”المناطق المشبوهة وبؤر الإجرام”.

وتشمل هذه الإجراءات “وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك عبر جميع محاور الطرق والمواصلات والأماكن العامة والساحات العمومية وفضاءات الترفيه”. و”غيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين”. وذلك “لتأمين حركة المرور وضمان السيولة المرورية وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.

كما ترتكز التدابير الخاصة بتأمين هذا الحدث على “تدعيم التشكيلات الثابتة والمتحركة للدرك الوطني بالمورد البشري والعتاد المتحرك والمتخصص”. و”تكثيف الدوريات وتعزيز عمليات تأمين ومراقبة الأماكن العامة بما فيها المراقبة الجوية على مدار الساعة ليلاً ونهارًا”.

وذكرت قيادة الدرك الوطني بأن وحداتها عبر كامل التراب الوطني “تبقى في خدمة المواطنين”. و”تضع تحت تصرفهم كل الوسائط المساهمة في تحقيق أمنهم وتقديم يد المساعدة، على غرار الرقم الأخضر 1055 وصفحة طريقي بفيسبوك”. إضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد ppgn.mdn.dz