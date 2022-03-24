الدرك يفتح تحقيقا مع رجل أعمال إستفاد من قروض بنكية بطريقة غير قانونية في البليدة

فتح مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني تامو في ولاية البليدة تحقيقا معمقا حول رجل اعمال المدعو ش.ع. والذي استفادة من عدة قروض بنكية تقدر باكثر من الفين مليار سنتيم من مختلف بنوك العمومية وبتواطئ من مسؤولي المؤسسات البنكية.

اين تم منحه قروضا بطريقة غير قانونية حسب ذات المصدر، بالاضافة إلى انشائه مؤسسات وهمية. كما صدر في حقه عن مجلس قضاء العاصمة سنة 2016 حكما يقضي بحجز قطعة أرضه المرهونة.

أين قام البنك من خلالها بحجز ارض هذا الأخير ببلدية بني تامو والتي كانت مرهونة لدى إحدى البنوك العمومية. إلى أن لأن المتهم قام برهنها في عدة بنوك عمومية اخرى لاستفادته من قروض والتحايل على المؤسسات البنكية. وبتواطئ من بعض المسؤولين.للاشارة فإن التحقيق لا يزال متواصلا.

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قضت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد “ح.حسين” الذي انتحل صفة عقيد بالجيش.

حيث توسط بين المتهم” ص.فريد” منتحل صفة السائق الشخصي للواء “البشير طرطاق”منسق الأجهزة الأمنية السابق (رئيس المخابرات).

بالاضافة الى زوجته منتحلة صفة كاتبة ومسؤولة أمانة وزير العدل، للاحتيال على رجل أعمال معروف بولاية بجاية يدعى”م.السعيد”، وسلبه 20 مليار سنتيم.

وهذا بعد إيهامه بتسوية وضعيته مع مصالح الجمارك التي كان يدينها بمستحقات بلغت 132 مليار سنتيم.

وفي هذا السياق تعود ملابسات القضية لتاريخ 3 أفريل 2019 حين تقدم الضحية المدعو”م. السعيد” وهو مقاول ورجل اعمال معروف بولاية بجاية أمام فصيلة الابحاث للدرك الوطني بباب الجديد.

وهذا من أجل تقديم شكوى ضد كل من الزوجان المدعوان”ب.فتيحة” و”ص.فريد”.

حيث يتهمهما بالنصب والاحتيال عليه وانتحال صفات كاذبة وسلبه بذلك مبلغا ماليا ضخما قدر ب 20 مليار سنتيم. وذلك بتواطؤ المتهم المعارض”ح.حسين” ، هذا الملف الذي كشف عن تفاصيل جديدة.

مؤكدا انه تعرف على الزوجان منذ حوالي 10 اشهر من تاريخ شكواه وذلك خلال فترة مواجهته لعدة مشاكل.

كما تتمثل في مبالغ مالية مستحقة للدفع التي يدينها لمصالح الجمارك بميناء بجاية وهي ناتجة عن الشكوى المرفوعة ضده والتي استفاد فيها من احكام قضائية تقضي ببراءته.

بعد اتهامه بتبييض الاموال وتم تجميد جميع حساباته حينها للتحقيق في الأمر.

بالمقابل أضاف أنه بعد قرار رفع اليد على المحجوزات التي تتمثل في 54 حاوية بميناء بجاية والتي كانت معبأة ببضائع لنشاطه في الخردوات وابواب ملحقات المطابخ و6 سيارات نفعية تقدم من مدير المنازعات بميناء بجاية.